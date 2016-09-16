Создатели одного из самых ожидаемых отечественных фильмов года приоткрыли завесу тайны и показали первый трейлер "Викинга". Напомним, что недавно министр культуры России Владимир Мединский делал ставку именно на "Викинга" и ещё ряд отечественнных картин. Он надеется, что они смогут повысить долю российского кино в прокате.

Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено более шести декорационных комплексов, сшито более полутора тысяч оригинальных костюмов, создано более восьмисот планов компьютерной графики.

Режиссёром ленты выступил Андрей Кравчук (Адмирал), продюсеры – Константин Эрнст, Анатолий Максимов (Ночной Дозор, Дневной Дозор, Турецкий гамбит, Адмирал, Высоцкий. Спасибо, что живой). Главную роль князя Владимира сыграл Данила Козловский.

В прокат "Викинг" выйдет 22 декабря.