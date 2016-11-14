Уже сейчас можно сказать, кто выиграл выборы в Молдавии-2016: после подсчета 99,23% протоколов лидером предвыборной гонки является глава социалистов Игорь Додон, который набирает 52,98% голосов, сообщают РИА Новости. Ранее он уже успел объявить о своей победе и заявить, что будет "президентом для всех граждан Молдавии".

Данные результаты, понятное дело, не понравились конкурентке социалиста – кандидату от правой оппозиции, главе партии "Действие и солидарность" Майе Санду. Она заявила, что такой перекос голосов связан с тем, что молдавские власти отказались выполнить её просьбу и увеличить число избирательных участков за границей

Санду также весьма агрессивно закончила свой последний брифинг, попросив журналистов покинуть её штаб. На какие-либо вопросы она категорически отказалась отвечать. Куда более тёплая встреча прошла возле Штаба Додона, где собравшиеся даже начали аплодировать и скандировать его фамилию, когда он закончил свою речь.

Выборы президента Молдавии-2016: Кандидаты

Игорь Додон выступает за сближение с Москвой, он много раз высказывался против соглашения об ассоциации с Европой, и не скрывает, что хочет присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В тоже время Майя Санду, бывший сотрудник Всемирного банка, тяготеет к Западу и, в частности, к Вашингтону. Вместе с другими европейскими лидерами она не единожды подвергала Россию критике.

Выборы в Молдавии-2016: Кто победил в первом туре

В первом туре голосования Додон получил поддержку 48,5% избирателей, в то время как его ближайший соперник Майя Санду, 38,2%. Остальные голоса распределились между другими кандидатами. Так как никто из претендующих на пост президента не набрал более 50%, 13 ноября прошёл второй тур голосования.