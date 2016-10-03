Президентская кампания в США, ставшая самой скандальной и противоречивой в истории, хитро спрятана от посторонних глаз. О демократе Хиллари Клинтон и республиканце Дональде Трампе говорят все, но их почти не видно. Никаких предвыборных плакатов на улице и агитации. Большинство штатов традиционно голосуют за конкретную партию, и кандидаты, заручившиеся данными опросов, просто не тратят деньги. Но и в 13 «сомневающихся штатах», которые решат судьбу выборов – к примеру, Пенсильвании и Огайо, – всё спокойно.

Достаточно включить телевизор, и ситуация меняется разительно. Все обсуждают шансы и «линчуют» в прямом эфире Трампа, чья критика со стороны экспертов, телезвёзд и простых домохозяек достигла апогея после первого раунда дебатов. СМИ, особенно демократический CNN, смакуют его расистские, сексистские и прочие комментарии. Всё это перемежается антирекламой. Ролики оплачены штабом Хиллари. В самом популярном из них вспоминают о том, что в 1997 году Трамп назвал чуть набравшую вес «Мисс Вселенную» Алисию Мачадо «Мисс свинкой» (персонаж «Маппет Шоу»), а также «Мисс домработницей» из-за того, что она латиноамериканка. Цитаты разбавлены крутящимися перед зеркалом школьницами. Реклама призывает их мам голосовать за Хиллари и уговорить мужей сделать то же самое.

– Телевидение для США – это всё, – объясняет Обри Монтгомери, глава организации Rittenhouse Partners, собирающей деньги в пользу кандидатов. – А в плане рекламы гораздо лучше работает чёрный пиар.

Впрочем, не всегда. Опросы общественного мнения показывают, что Трамп почти неуязвим. Оттого, что его жёстко «полощут» в СМИ, рейтинги не падают.

Свой среди чужих

Семь вечера. Небольшой городок Честер под Филадельфией. Здесь в ангаре вот-вот начнётся митинг в поддержку Трампа. За океаном это называют «ралли». Пенсионер, раздающий наклейки с кандидатом, признается: «Мне Трамп по барабану. Я работаю». Внутри 2 тыс. белых американцев, преимущественно мужчин с мозолистыми руками, а также их жён. Возраст – 40–60 лет. Это их принято называть реднеками, жаргонным словом, аналогичным русскому «деревенщина». Большинство вполне милые в общении люди, бурбоном пахнет от единиц. Это они улюлюкают от предложений Трампа построить стену на границе с Мексикой за счёт последней, снизить налоги, дать всем дешёвое образование и вернуть рабочие места, утекающие за рубеж.

– Это так, – отвечает 55-летняя Эмма на реплику о том, что Трамп не слишком жалует женщин, которых в ангаре не меньше четверти. – Я и мои соседи всегда были за демократов, но нам надоело пахать как лошадям, платить за безработных и мигрантов. Медицинская реформа Обамы привела к тому, что мой сын перечисляет большие деньги в фонд, а страховкой не пользуется. Он здоров!

Все лозунги работают. «Пока я тут выступаю, где находится Хиллари?» – спрашивает толпу Трамп. И сам отвечает: «Она спит! Или тренируется перед дебатами». Люди в восторге.

Политика с попкорном

Снова семь вечера. Но уже Колумбус, штат Огайо, в 760 км от Честера. Кинотеатры готовятся показывать первые дебаты Хиллари и Трампа, которые посмотрят в итоге 70 млн человек. Мыльным операм и не снилось. В зале и в предбаннике – в основном молодёжь. Запасается попкорном, пивом и коктейлями с названиями во славу кандидатов. Чернокожие встречают реплики Трампа смехом и комментируют даже его выражение лица. Все опрошенные зрители постфактум признают, что победила Клинтон. Но опросы телеканалов и газет не столь категоричны.

– Хиллари была убедительнее, – отмечает в холле Джек, 22-летний студент Университета Огайо. – Но она походила больше на машину. Слишком всё отрепетировала и зазубрила. А у нас любят, когда кандидат более человечный, как и простые американцы.

Ни в чём не уверены

В штабе республиканцев в Колумбусе беспорядок. Везде лежат агитационные материалы в пользу Трампа. Мэтт Боргес, председатель партии в штате, не питает иллюзий.

– Ни один из кандидатов не дал веского повода за него проголосовать, – признаётся он с лукавой улыбкой. – Не уверен, что и Хиллари сплотила свой электорат. Трамп сделал это за неё.

А как же его пиар-высказывания из невыполнимого, снижение налогов или борьба с мигрантами, спрашиваем мы.

– Если его изберут, то нам придётся тщательно изучить его обещания на предмет их реализуемости, – рассказывает он.

И добавляет: в жизни Трамп не такой, как по ТВ: не монстр, не сноб, не высокомерный.

Факты

• Дональд Трамп. Бизнесмен, сколотивший своё состояние на недвижимости и СМИ. Forbes оценивает его в 3,7 млрд долларов (324-е место в мире и 113-е в США). Первый кандидат в истории страны, который сам финансирует свою избирательную кампанию. Известен эксцентричным поведением и вызывающими высказываниями. Женат, пятеро детей.

• Хиллари Клинтон. Первая леди штата Арканзас в течение 12 лет, затем первая леди США в течение восьми. Сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009). Госсекретарь США (2009–2013). Замужем за Биллом Клинтоном. Дочь Челси.

О том, как воспринимать будущие выборы в США, рассказал Пол Бек, профессор политологии Университета штата Огайо. Этот штат – один из ключевых в предвыборной Америке

Нынешняя президентская кампания во всех смыслах уникальная. Достаточно сказать, что антирейтинги у обоих кандидатов максимальные за всю историю. Что будет?

Будет драма. И похлеще, чем «Карточный домик» (популярный политический сериал с Кевином Спейси в главной роли. – Прим. ред.) Трамп – первый кандидат с 1940 года без политического опыта. Рейтинги обоих сейчас близки. Людям по большей части не нравится то, что происходит в стране. Этим, в частности, к себе привлёк избирателей республиканец. Обоим особо не нужна реклама – они и так очень известны. И тому, и другому будет крайне трудно на своём посту в случае избрания. Трампа многие республиканцы не любят, поскольку он ломает все шаблоны и традиции. Клинтон столкнётся преимущественно с республиканским парламентом.

Внутренняя политика – дело самих американцев. Внешняя касается и нас. Каковы здесь сценарии?

Клинтон – традиционный демократ. Она будет более жёсткой во внешней политике, склонной к применению силы. Трамп в этом плане непредсказуем. Но он готов отказаться от традиционной внешней политики, скептически настроен в отношении НАТО, союзам с Японией и Южной Кореей. Также он хочет переписать международные торговые соглашения.