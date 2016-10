1. Sia – Confetti

Не Chandelier, конечно, но может вполне сойти для разнообразия. Несколько новых треков австралийской супер-звезды появилось в Сети благодаря выпуску deluxe-версии альбома This Is Acting. Послушать стоит.

2. Lady Gaga – A-YO

На этой неделе состоялся релиз долгожданной пластинки Леди Гага Joanne. Вполне достойная работа уже действительно состоявшейся женщины. Чувствуется.

3. Robbie Williams – Love My Life

Традиционная для Уильямса песня о том, какой он «красивый и потрясающий». Несмотря на позитивное название, немного грустная.

4. The Rolling Stones – Hate To See You Go

Всегда приятно послушать традиционный блюз в исполнении рокеров-долгожителей.

5. The Pretty Reckless – Take Me Down

Раньше Тейлор Момсен пыталась завоевать слушателя агрессией. На новой пластинке Who You Selling For от неё не осталось и следа. А жаль.

6. Empire Of Sun – Way To Go

Австралийская синти-поп-группа презентовала сингл, под который приятно возвращаться холодным осенним вечером домой. Мы проверяли.

7. Green Day – Still Breathing

Кажется, всё в мире меняется, кроме стиля этих американских панк-рокеров. Может, и к лучшему.

8. The Last Shadow Puppets – Is This What You Wanted

Дуэт Тёрнера и Кейна продолжает свою рубрику экспериментов. На этот раз их выбор пал на песню Леонарда Коэна. Необычно, скажем прямо.

9. Icona Pop – Brightside

Сплошной позитив от шведского поп-дуэта.