Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

1. Kasabian - Comeback Kid

Харизматичные британские рокеры записали мощный гимн специально для компьютерной игры FIFA 17. Маловероятно, что этот трек попадёт в их новый альбом, о выходе которого пока ничего неизвестно.

2. Passenger – Young As The Morning, Old As The Sea

Сладкоголосый Майк Розенберг презентовал новую пластинку, одноимённый трек с которой и предлагаем оценить.