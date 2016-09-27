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 Опубликовано : Сегодня 20:57

Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

  • Ася Гельман

В рамках рубрики Музыка Metro мы выбираем для вас 10 лучших треков

Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

Getty

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1. Kasabian - Comeback Kid

Харизматичные британские рокеры записали мощный гимн специально для компьютерной игры FIFA 17. Маловероятно, что этот трек попадёт в их новый альбом, о выходе которого пока ничего неизвестно.

2. Passenger  –  Young As The Morning, Old As The Sea
Сладкоголосый Майк Розенберг презентовал новую пластинку, одноимённый трек с которой и предлагаем оценить. 

3. Сплин – «Земля уходит из-под ног»

Питерская группа как нельзя кстати выпустила новый альбом «Ключ к шифру», потому что осень, хандра, серость... Ну вы понимаете.

4. Moby – Don’t Leave Me
За неделю 51-летний певец успел и клип с дракой в украинской Раде в Сеть выложить, и новый сингл презентовать.

5. Weeknd – Starboy (feat. Duft Punk)
Канадец готовится установить новые рекорды – 25 ноября он выпускает очередную пластинку, заглавный сингл с которой представил уже на этой неделе. 

6. Leonard Cohen – You Want It Darker
В новой песне 82-летний поэт и певец затрагивает тему смысла жизни и смерти. 

7. Bloc Party – Stunt Queen
В начале года британцы разродились альбомом, но материала у них ещё много. Вот презентовали новый сингл.

8. Sugar For Sugar – Bizarre Love Triangle
Группа голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон перепела хит ветеранов дэнс-рока New Order.

9. Emeli Sande – Hurts
Темнокожая шотландская певица поёт о трудностях, через которые ей пришлось пройти при разводе.

10. Danny Brown – Really Doe
Рэпер устал писать книги для детей и решил вернуться к музыке.

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