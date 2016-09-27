Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

1. Kasabian - Comeback Kid
Харизматичные британские рокеры записали мощный гимн специально для компьютерной игры FIFA 17. Маловероятно, что этот трек попадёт в их новый альбом, о выходе которого пока ничего неизвестно.
2. Passenger – Young As The Morning, Old As The Sea
Сладкоголосый Майк Розенберг презентовал новую пластинку, одноимённый трек с которой и предлагаем оценить.
3. Сплин – «Земля уходит из-под ног»
Питерская группа как нельзя кстати выпустила новый альбом «Ключ к шифру», потому что осень, хандра, серость... Ну вы понимаете.
4. Moby – Don’t Leave Me
За неделю 51-летний певец успел и клип с дракой в украинской Раде в Сеть выложить, и новый сингл презентовать.
5. Weeknd – Starboy (feat. Duft Punk)
Канадец готовится установить новые рекорды – 25 ноября он выпускает очередную пластинку, заглавный сингл с которой представил уже на этой неделе.
6. Leonard Cohen – You Want It Darker
В новой песне 82-летний поэт и певец затрагивает тему смысла жизни и смерти.
7. Bloc Party – Stunt Queen
В начале года британцы разродились альбомом, но материала у них ещё много. Вот презентовали новый сингл.
8. Sugar For Sugar – Bizarre Love Triangle
Группа голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон перепела хит ветеранов дэнс-рока New Order.
9. Emeli Sande – Hurts
Темнокожая шотландская певица поёт о трудностях, через которые ей пришлось пройти при разводе.
10. Danny Brown – Really Doe
Рэпер устал писать книги для детей и решил вернуться к музыке.