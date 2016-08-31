1 Сентября – не менее «урожайный» праздник для продавцов цветов, чем 8 Марта и 14 Февраля. Metro в Петербурге прошлось по магазинам, чтобы узнать, как изменились цены на букеты и что школяры понесут учителям в этом году.

Мы обошли несколько цветочных павильонов и выяснили, что вопреки опасениям родителей, сильно ценники на цветы не изменились. Лишь в одном сетевом магазине нам сообщили, что незначительно, на 5–6%, подняли цены на несколько разновидностей роз. Да и то опускать их после праздника уже не будут. В остальных нам рассказали, что из-за кризиса не могут себе позволить поднять цены.

– В этом году на пике моды – подсолнухи и альстромерия, – заявили Metro в одном из цветочных магазинов. – Они очень выигрышно смотрятся в букетах.

В среднем один родитель тратит на цветы к 1 Сентября от 500 до 700 рублей. Самые недорогие варианты – гвоздики, хризантемы и астры. Необычный совет дали ученикам одной из школ Кировского района: детей попросили принести каждого по одной розе. В итоге учитель унесет домой один букет.

Cоветы от читателей Metro: Какая альтернатива букету цветов на 1 сентября?

Алексей Ярыгин

Подарок от души должен быть. Конечно же, розы!



Дмитрий Баранов

Что-нибудь из канцелярии: органайзер учителя (скорее всего что-то подобное есть) или, например, ручку паркер).



Рональд Глушков

Корни валерьянки, помолотые в чай и цельные.. Для оптимизации состояния организма в любое время.



Анна Дорофеева

Я бы лучше дарила чай оригинальный, или рукодельные маленькие подарки.. потому что цветы и конфеты уже всем надоели:)



Евгения Лан

А я б лучше ничего не дарила - и так сплошные поборы с этой школой.



Петя Лисов

Лучше подарить улыбку, хорошее поведение и уважение в отношении учителей, которые пытаются из ничего сделать хоть что-то. Всех учителей с днём знаний!!!