В Молдавии проходит второй тур президентских выборов, который по показателям явки уже обогнал цифры первого тура. На сайте Центризбиркома указывается, что по состоянию на 18.45 мск проголосовали 1456506 граждан, явка составила 49,07%, в то время как явка по итогам первого тура выборов, который прошел 30 октября, составила 49,03%.

Главными конкурентами за высший пост в стране выступают лидер социалистов Игорь Додон и проевропейский кандидат Майя Санду. Додон выступает за сближение с Москвой, он много раз высказывался против соглашения об ассоциации с Европой, и не скрывает, что хочет присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В тоже время Майя Санду, бывший сотрудник Всемирного банка, тяготеет к Западу и, в частности, к Вашингтону. Вместе с другими европейскими лидерами она не единожды подвергала Россию критике.

В первом туре голосования Додон получил поддержку 48,5% избирателей, в то время как его ближайший соперник Майя Санду, 38,2%. Так как никто из кандидатов не набрал более 50%, сейчас проходит второй тур голосования.