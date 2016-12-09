Второй сезон сериала "Джокер" стартует на российском ТВ

Зрителей телеканала РЕН-ТВ 11 декабря ждёт показ трех многосерийных фильмов о самом эмоциональном российском герое, а также большая премьера второго сезона сериала «Джокер. Операция «Капкан». Премьера начнётся в 19:20 по московскому времени.

Это будет дебют молодого режиссёра Михаила Погосова, постоянного автора киноисторий о неуловимом стрелке. Сценарист и продюсер успешных телепроектов «Правила охоты», «Джокер» и «Стрелок-2», Михаил открывает режиссёрскую карьеру экранизацией новых страниц в судьбе любимого персонажа, с которого и начинал работу в кино («Поединок», 2008 – первый фильм о Джокере).

Действие новых серий происходит по всему миру, в том числе в России и Эстонии. Несравненный снайпер Артур Королев по прозвищу «Джокер» возвращается. Его задача – выжить, защитить дочь и ликвидировать международную преступную организацию «Синдикат» с многомиллиардным оборотом торговли оружием.

Профессиональный наёмник, Джокер нажил много врагов, и российские спецслужбы 6 лет скрывали его в заключении. Но подосланные убийцы находят его и там. Чудом оставшись в живых, Джокер получает новое задание - в его навыках нуждаются российские спецслужбы, чтобы провести секретную операцию совместно с Эстонией. Это шанс покинуть холодные застенки, заслужить право на свободу за границей и увидеть своими глазами дочь, которая называет папой совсем другого человека.