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Второй сезон сериала "Джокер" стартует на российском ТВ

  • Кирилл Сосков

Премьера состоится 11 декабря

Фрагмент из сериала

Фрагмент из сериала

предоставлено РЕН ТВ

Фото:

Зрителей телеканала РЕН-ТВ 11 декабря ждёт показ трех многосерийных фильмов о самом эмоциональном российском герое, а также  большая премьера второго сезона сериала «Джокер. Операция «Капкан». Премьера начнётся в 19:20 по московскому времени.

Это будет дебют молодого режиссёра Михаила Погосова, постоянного автора киноисторий о неуловимом стрелке. Сценарист и продюсер успешных телепроектов «Правила охоты», «Джокер» и «Стрелок-2», Михаил открывает режиссёрскую карьеру экранизацией новых страниц в судьбе любимого персонажа, с которого и начинал работу в кино («Поединок», 2008 – первый фильм о Джокере).

Действие новых серий происходит по всему миру, в том числе в России и Эстонии. Несравненный снайпер Артур Королев по прозвищу «Джокер» возвращается. Его задача – выжить, защитить дочь и ликвидировать международную преступную организацию «Синдикат» с многомиллиардным оборотом торговли оружием.

Профессиональный наёмник, Джокер нажил много врагов, и российские спецслужбы 6 лет скрывали его в заключении. Но подосланные убийцы находят его и там. Чудом оставшись в живых, Джокер получает новое задание - в его навыках нуждаются российские спецслужбы, чтобы провести секретную операцию совместно с Эстонией. Это шанс покинуть холодные застенки, заслужить право на свободу за границей и увидеть своими глазами дочь, которая называет папой совсем другого человека.

Кинематографистов за границей приняли за русскую мафию

Новый российский сериал «Джокер. Операция «Капкан» едва не спровоцировал международный скандал. Эстонские спецслужбы приняли съёмочную группу режиссёра Михаила Погосова за представителей русской мафии. 

 Бдительные жители курортного местечка Пирита (Эстония) не знали, что в городе снимается кино. Они не заметили оператора (камеры сейчас невелики по размеру), а вот загримированных актёров на «бандитских» джипах разглядели очень хорошо. И скрылись, не дождавшись объяснений – и, очевидно, позвонив «куда следует». 

 Так съёмочная группа попала в поле зрения спецслужб.

 То, что «Джокеров» прослушивают, выяснилось уже в Таллинне, когда режиссёр и художник-постановщик обсуждали по рации, сколько бутафорских пистолетов выдать актёрам для «перестрелки» в доме «авторитета». Внезапно из динамика раздался «металлический» голос с местным акцентом, запретив переговоры про стрельбу и оружие на частоте эстонских спецслужб. 

 Оправдания не помогли: офицер «прослушки» официально представился, сослался на статью эстонского закона и потребовал немедленно свернуть беседу о пистолетах. 

 Скандала удалось избежать; съёмки в Эстонии завершены успешно.

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