Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин высказался против размещения ПРО США в Южной Корее во время саммита G20 в Китае, сообщает Xinhua. По его мнению, строительство противоракетной системы может усилить разногласия в регионе, что приведёт лишь к обострению ситуации.

О своих опасениях по поводу данного проекта он рассказал своей южнокорейской коллеге Пак Кын Хе.

"Неправильные действия в рамках этой проблемы не способствуют стабильности в регионе и могут интенсифицировать разногласия", — подчеркнул он, добавив, что при этом придерживается курса по денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, что ранее на полях саммита G20 в Китае аналогичное мнение высказала также и Москва. Российская сторона опасается, что размещение ПРО лишь усложнит попытки найти дипломатический путь решения проблемы ядерной угрозы КНДР. К тому же надо отметить, что вопреки всем заявлениям Южной Кореи о том, что система ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) направлена лишь на угрозу со стороны КНДР, Китай и Россия расценивают размещение системы противоракетной обороны США как попытку сдерживания российского и китайского ракетного потенциала.