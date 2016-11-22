"Спартак" и "Амкар" заключили трансферный конкракт о переходе 22-летнего вратаря молодёжной сборной России Александра Селихова в московский клуб, говорится в сообщении на сайте красно-белых.

Селихов подписал долгосрочный контракт со "Спартаком" на 4,5 года. Его действие начинается с 6 декабря 2016 года. До этого времени голкипер остаётся футболистом "Амкара".

Александр Селихов выступал за пермский "Амкар" с 2014 года. Голкипер сыграл 37 матчей, в которых пропустил 34 мяча.

Кроме того, 22-летний футболист с 2006 по 2008 год занимался в школе "Спартака", но, по признанию самого Селихова, был отчислен из клуба по неспортивным причинам.