На данный момент информация о массовом отравлении в лицее, распространенная в ряде СМИ, врачами не подтверждается, сообщили в отделе здравоохранения администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Причины повышенной заболеваемости среди учащихся начальных классов сейчас выясняются. По мнению специалистов, наиболее вероятным диагнозом является ОРВИ. При этом отмечается, что все случаи заболевания проходят в легкой форме. Среди симптомов: плохое самочувствие, тошнота, иногда температура.

Как рассказала директор лицея Татьяна Семенова, вопреки слухам учебное заведение не закрывалось, здоровые ученики посещают занятия.

Сейчас медицинские работники совместно с представителями территориального отдела Роспотребнадзора работают над окончательным установлением диагноза.