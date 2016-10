На торжественной церемонии в лондонской ратуше был назван лауреат престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области англоязычной литературы. Им впервые в истории стал американский писатель. Главный приз получил 54-летний Пол Бити со своим произведением "Распродажа" (The Sellout) , которое представляет собой язвительную сатиру по поводу расовой политики США, сообщает The Guardian. Судьи по достоинству оценили работу американца, сравнив его книгу с творениями Марка Твена и Джонатана Свифта. Дополнительный вес произведению Бити, конечно же, придала нынешняя ситуация вокруг прав чернокожих в США на фоне громких скандалов, связанных с убийством афроамериканцев белокожими полицейскими.

В финалисты этого года также вышли: Дебора Леви (Великобритания) и её "Горячее молоко" (Hot milk), Грэм Макри Барнет (Великобритания) и "Его кровавый проект" (His Bloody Project), Оттесса Мошфейг (США) "Эйлин" (Eileen), британо-канадский писатель Дэвид Сзали "Вся суть человека" (All That Man Is) и Мадлен Тьен (Канада) "Не говори, что у нас ничего нет" (Do Not Say We Have Nothing).



В этот раз Букеровская премия прошла в новом, международном формате, введенным в действие с нынешнего года. Отныне она присуждается ежегодно за роман или сборник рассказов на родном языке, который был переведён на английский язык и опубликован в Великобритании. Также она больше не присуждается по совокупности литературных заслуг авторов, как это было ранее.



В качестве награды за свои достижения Пол Бити получит премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (61 тыс долл). Помимо этого каждому финалисту вручат по 2,5 тысячи фунтов (3 тыс долл). Также в комитете обещают, что книги всех авторов, попавших в шорт-лист, станут бестселлерами.

Впервые присуждение Букеровской премии состоялось в 1969 году.