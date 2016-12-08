Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 8 декабря продлил на три месяца срок ареста троих военнослужащих, обвиняемых в убийстве двоих медсестёр в Петербурге, сообщает РИА Новости.

Сторона обвинения просила продлить арест в связи с необходимостью продолжения экспертиз, назначенных для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как пишет "Фонтанка", один из обвиняемых в убийстве медсестёр заключил досудебное соглашение и начал сотрудничать со следствием.

Напомним, рядовые проходили лечение в психиатрическом отделении Военного окружного клинического госпиталя имени Соловьёва в Петербурге. По версии следствия, в ночь на 12 апреля молодые люди убили двух медсестёр, завладели ключами от входной двери и, похитив имущество других пациентов, сбежали. Следователи полагают, что рядовые решились на преступление, чтобы избежать уголовной ответственности за имитацию психических расстройств.

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