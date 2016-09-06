В ночь на вторник в коммуне Форж-ле-Бен, в 30 километрах от Парижа, неизвестные подожгли приёмный пункт для беженцев. В следующем месяце власти планировали определить туда 90 просителей убежища. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Возгорание началось около половины третьего ночи по местному времени. А за несколько часов до этого местные жители проводили переговоры по поводу размещения беженцев. Среди присутствовавших были недовольные, однако все разошлись около полуночи. Кроме того, в планах у противников приёма беженцев было создание петиции и мирное урегулирование конфликтных вопросов.

По данным радиостанции Europe1, полиция получила сообщение о возгорании около 2:30. Огонь достиг крыши здания.

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.