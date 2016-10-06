5 октября детсадовцы и воспитатели отбили дикую птицу от стаи разъяренных ворон. Ослабленная сова упала на землю, где ее и удалось спасти.

— Мы утром на прогулку вышли вместе со своими воспитанниками и услышали гомон ворон, их была огромная стая. Подняли голову на деревья посмотреть, и там была сова. Конечно же, вороны налетали на сову, детки перепугались, начали отгонять этих ворон, сова тоже перепугалась и отлетела, и в полёте вороны начали на неё набрасываться и клевать, — рассказала Life воспитательница детсада Виктория Тарасова.

По её словам, когда сова упала, женщина сразу же побежала за птицей и взяла на руки, чтобы укрыть от ворон. Птицу спрятали в метеостанции, а после передали в госпиталь птиц «Зеленый попугай» на Васильевском острове. Птица оказалась длиннохвостой неясытью, у нее недостаточная мышечная масса, головокружение и мышечное ослабление. Ее вылечат, а потом отпустят на волю в Ленинградской области.

Дикие птицы нередко встречаются в Петербурге. Например, в октябре 2015 года в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» попали сразу две совы: неясыть со сломанной кистью и птица с поврежденным крылом. Нашествие сов в Петербурге происходит два раза в год. Птицы ищут в городе грызунов, которых в местах обитания людей всегда больше, чем в лесу. Орнитологи призывают горожан не пытаться «спасти» сидящую на дереве сову от ворон - они не угрожают здоровым птицам. Тревогу стоит бить, если сова оказалась на земле и не может летать. Вот и сова, спасенная во Всеволожске, была ослаблена и нуждалась в помощи. Будь она здоровой особью, вороны бы ее боялись. Длиннохвостая неясыть - одна из самых сильных сов, проживающих в Ленобласти. Охотничье поведение неясытей крайне агрессивно, и часто серые вороны, галки и сороки становятся жертвами этих хищников.