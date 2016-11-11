Накануне вечером в Елисейский дворец и администрацию премьер-министра Франции был передан проект резолюции об импичменте президенту Франсуа Олланду. Об этом в пятницу сообщает Le Monde.

Предполагается, что авторами проекта выступили депутаты оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы". Всего же под документом подписали 79 парламентариев, в том числе экс-премьер Франсуа Фийон.

По данным издания, поводом для создания проекта стали "грубые нарушения полномочий в области сохранения государственной тайны" со стороны Олланда. В частности, речь идет о его высказываниях в книге "Президент не должен этого говорить…", в которой опубликовано 61 интервью с главой государства.

Однако, как отмечают французские эксперты, шансов у инициативы нет.

Во-первых, чтобы одобрить проект резолюции, необходима поддержка 2/3 парламентариев, а социалисты не станут массово голосовать против своего президента.

Во-вторых, рассмотрение документа затянется на долгие годы, а выборы нового президента Франции состоятся в апреле 2017 года.

Напомним, что Франсуа Олланд стал президентом Франции 15 мая 2012 года. Он участвовал в президентских выборах от Социалистической партии.

В первом туре он набрал 28,63% голосов, заняв первое место и пройдя во второй тур с действующим президентом Николя Саркози.

Во втором туре Олланд одержал победу над Саркози.