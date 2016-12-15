Телеведущая Ольга Бузова, которая сейчас переживает тяжёлое расставание со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым, уехала в Санкт-Петербург.

Звезда решила провести несколько дней с семьёй, о чём поспешила рассказать на своей странице в Instagram.

– Мамуля моя. ещё один шикарный семейный вечер, – подписала телеведущая фотографию с мамой.

Поклонники Бузовой не поверили своим глазам, дело в том, что женщина на фото выглядит очень молодой.

– Сколько маме лет? Выглядит как подросток, – написала @elite_beauty_salon;

– Какая мама молоденькая, прямо девочка, – считает пользователь @_olgachuvaeva_;

– Я думала это подросток ! – прокомментировала снимок @_darii__a.

Напомним, что недавно Ольга Бузова подала на развод со своим мужем Дмитрием Тарасовым. Телеведущая и футболист не делали официальных заявлений о том, что же стало причиной их расставания.

Однако Бузова намекнула, что ушла от Тарасова из-за того, что он ей изменил, футболист же в свою очередь вскользь упомянул, что хочет детей, а его Ольга – строить карьеру.