Серьёзная авария произошла днём 3 октября на ленинградском проспекте в Архангельске. Около 14.25 автомобиль марки Mitsubishi Pajero после столкновения с другими авто отбросило к остановке, где стояла группа школьников. Фото страшного ДТП поделились в паблике "Подслушано Архангельск". На кадрах видно, что у машины сильно помята передняя часть.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Архангельской области, в результате ДТП в Архарнельске один 13-летний школьник скончался в машине скорой помощи, ещё двое подростков 13 и 11 лет были доставлены в больницу. По предварительным данным, сбивший детей водитель был пьян.

Водитель Mitsubishi задержан. Ранее он неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.