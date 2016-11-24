Житель Владивостока вместе со своими друзьями устроил яркий перфоманс для свой любимой прямо на федеральной трассе. Он запустил фейерверк прямо на дороге Владивосток- Хабаровск, на выезде из города.

Видео салюта, взлетающего над машинами, стоящими в ожидании, когда влюбленные получат удовольствие, появилось в Сети. Выложили его местные жители, автомобилисты, оказавшиеся заложниками влюбленного жителя Владивостока.

"Когда чья-то романтика не вовремя и не к месту - то ли мирились, то ли предложение делали — заняли все полосы, петарды пускали, машины раскрасили сердечками и встали на федеральной трассе, перекрыв движение…", - рассказали в Instagram возмущенные водители.

Романтический порыв не оценили и сотрудники ГИБДД. Они оштрафовали жениха и его друзей на полторы тысячи рублей каждого.