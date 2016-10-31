В венгерской столице одну из городских аллей назвали в честь Москвы.

"Хочу рассказать, что мы в Будапеште на берегу реки заложили очень красивую аллею и присвоили ей имя Москвы, – приводит слова Иштвана Тарлоша АГН "Москва". – Об этом узнает весь мир, потому что будет чемпионат мира по водным видам спорта, и это как раз та аллея, на которой будут с удовольствием прогуливаться те, кто приедет в наш город".

Он пригласил мэра Москвы Сергея Собянина посетить этот турнир, который пройдет в 2017 году.

"Я с удовольствием приглашаю господина мэра приехать посетить в нашем городе этот чемпионат мира по водным видам спорта. И мне будет очень приятно, если вы, господин мэр, в этот момент станете гостем нашего города. Мы хотим пригласить вас на мероприятие", – подчеркнул мэр Будапешта.

Кроме того, Тарлош поблагодарил мэра Москвы за приглашение в российскую столицу. По его словам, для руководства Венгрии и Будапешта чрезвычайно важно строительство хороших взаимоотношений между двумя городами.