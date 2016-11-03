Президент России Владимир Путин выбрал первого человека, которому будет вручена премия за укрепление единства нации. В связи с этим он подписал указ "О присуждении премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года", сообщается на сайте Кремля.

Обладателем престижной награды стал председатель Госсовета Дагестана Магомедаль Магомедов.

"Присудить премию Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года и присвоить почётное звание лауреата премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Магомедову Магомедали Магомедовичу, почётному председателю Государственного Совета Республики Дагестан", - говорится в тексте документа.

Отметим также, что ранее Путин также высказал поддержку инициативе о создании закона о российской нации. Основной его, как предполагается, должна стать стратегия по развитию национальных отношений в России.