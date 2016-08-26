24-летний российский пловец Владимир Морозов установил мировой рекорд на этапе Кубка мира во Франции. Об этом в пятницу сообщает Всероссийская федерация плавания.

Морозов стал первым в финальном заплыве на короткой воде на дистанции 100 метров комплексом, преодолев дистанцию за рекордные 50,60 секунды.

– Во Франции в первый день стартового этапа Кубка мира FINA/airweave по плаванию российский спортсмен Владимир Морозов в финальном заплыве на дистанции 100 м комплексным плаванием установил новый рекорд мира - 50,60, – гвоорится в сообщении.

Второе время показал немецкий пловец Филип Хайнц – 51,87 секунды, третьим финишировал японец Хиромаса Фудзимори – 51,97 секунды.

Заметим, что прежний рекорд – 50,66 секунды – принадлежал немецкому спортсмену Марку Дайблеру. Он установил его в декабре 2014 года.

Напомним, что Владимир Морозов принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро – специальная комиссия Международного олимпийского комитета допустила его до соревнований буквально накануне открытия, 4 августа. Однако россиянин не сумел завоевать олимпийских медалей.

Владимир Морозов – российский пловец, двукратный чемпион мира и Европы на короткой воде, бронзовый призёр Игр 2012 года в Лондоне (эстафета 4 по 100 метров вольным стилем).