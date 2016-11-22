Владимир Маркин возглавил комитет по безопасности Российского футбольного союза (РФС), сообщил президент РФС Виталий Мутко.

"Что касается комитета по безопасности и стадионам, мы предложили Маркину Владимиру Ивановичу. Встретились с ним, он принял решение, что готов стать председателем комитета", - сказал Мутко.

Сам Маркин заявил, что России нужно использовать опыт западных стран при работе с футбольными фанатами.

"Будем, в том числе, руководствоваться западным опытом. Сегодня и на английские, и на немецкие стадионы люди приходят с семьями и получают истинное наслаждение именно от футбола", - сказал Маркин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Маркин подчеркнул, что для него работа в РФС является общественной.

В начале октября стало известно, что подавший в отставку официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин выходит на работу в "Русгидро" на должность первого заместителя генерального директора. 21 сентября Маркин подал рапорт об отставке по собственному желанию.

"Облегчённо вздыхают враги, а друзья говорят: "Устал". Ошибаются и те, и другие - это привал...", - так в Twitter словами из песни Игоря Талькова Маркин прокомментировал свою отставку.

В интервью агентству Интерфакс в конце сентября Маркин пояснял, что его уход не связан с возрастом или другими причинами.

"У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится", - заявил он.

Владимиру Маркину 59 лет. Он занял пост официального представителя Следственного комитета при прокуратуре РФ в 2007 году. После преобразования СКР в отдельное ведомство он также там возглавил управление взаимодействия со средствами массовой информации.