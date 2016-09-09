Уличная еда – это не только бургеры, фалафели и шаверма. Metro предлагает несколько вариантов фастфуд-заведений, открывшихся недавно в Петербурге, где можно быстро, вкусно и недорого перекусить.

Joly Woo

Заведение позиционирует себя как здоровый фастфуд вьетнамской кухни. Блюда готовят с минимальной термической обработкой и большим количеством свежих овощей. В меню суп фо, воки с разными наполнителями, немы – фаршированные блинчики из рисовой бумаги и другие традиционные вьетнамские яства. Средний чек – 600 рублей.

«Пян-Се»

Сочные паровые булочки с разными начинками в России стали не менее популярны, чем на родине – в Корее. В этом кафе с монокухней можно попробовать пирожки с сёмгой, капустой, мясом, кимчи. Или вегетарианский вариант – со спаржей, цукини, морковкой и пекинской капустой. Средний чек – 300 рублей.

Doggy Dog

Меню «закручено» вокруг нескольких фирменных хот-догов. Но американской классике здесь добавили национального колорита. Азиатский вариант – с чернилами каракатицы, острой капустой и кинзой. В греческий хот-дог добавляют соус цацики, сыр фета, томаты черри, маслины и оливки. Средний чек – 400 рублей.

«Такояки-мисэ»

В меню этого японского фастфуд-кафе нет ни суши, ни рамэна. Вместо них готовят такояки – традиционную закуску, которая представляет собой обжаренные шарики теста с начинкой из рыбы и морепродуктов. Кроме того, в меню есть окономияки (ещё одна разновидность японского стрит-фуда) – жареная лепёшка, посыпанная стружкой из тунца. Средний чек – 500 рублей.

Vaffel

В этой кофейне подают норвежские вафли. Главные их особенности – большой размер и состав теста, в котором меньше муки и больше яиц. В основном подают несладкие сытные вафли: гречневые и шпинатные, с разными топингами. К примеру, есть вафля с печёной тыквой, песто, сыром фета и рукколой. Или с тунцом, яблоком, огурцом и домашним майонезом. Средний чек – 400 рублей.

Wish Dish

Основное меню состоит из популярного стрит-фуда разных стран мира в авторском исполнении. Например, бургер, запечённый во фритюре. Его особенность – в сдобном тесте из рисовой муки. Кроме того, можно попробовать сразу несколько индийских блюд: лепёшки паратха с начинкой из сыра или картофеля, пакора – жаренные в кляре овощи и сладкие шарики гулаб-джамун. Средний чек – 1000 рублей.