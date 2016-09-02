Более двух миллиардов человек могут заразиться вирусом Зика. Такие данные приводят учёные, которые опубликовали своё исследование в научном журнале The Lancet Infectious Diseases. Среди самых уязвимых для вируса стран учёные называют Индию, Индонезию и Нигерию. Об этом сообщает BBC.

Анализ специалистов был основан на данных о путешественниках. Тем не менее, учёные отмечают, что в некоторых областях к вирусу мог сформироваться иммунитет и распространение вируса может быть ниже.

Прогнозы были сделаны специалистами из Великобритании и Канады. По их мнению, "огромное количество" людей сегодня живут в такой среде, где обнаружение вируса является сложным делом, также как и возможность ему противостоять.

В качестве факторов, которые способствуют распространению Зики, специалисты выделили наличие москитов, количество путешественников, климат.

В 2015 году ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию для стран Латинской Америки в связи с распространением вируса Зика. Врачи нашли взаимосвязь между заболеванием и рождением детей с микроэнцифалией, усечённым размером черепа. Вирус был обнаружен в 65 странах мира. От вируса пострадали многие страны Латинской Америки.