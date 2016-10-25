Что может быть интересней для родителей, чем выступление их ребёнка в детском саду. Только ягодицы симпатичной воспитательницы – видимо, именно так решил автор этого видео.

Вместо того, чтобы снимать выступление детей на утреннике, автор записи сфокусировался на бёдрах воспитательницы, стоявшей перед ним. Девушка в красном платье, лицо которой не видно, энергично двигается под песню Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy, подсказывая движения выступающим малышам.

Кто снимает видео, неизвестно, но пользователи практически уверены, что это делает папа одного из воспитанников сада.

– Ну да, утренники ещё будут, а такой ракурс уже вряд ли. Молодец, правильно расставил приоритеты, – подписал видео sergey rogovsky.

– Правильный ракурс выбрал, – написал пользователь Leha cool;

– Хорошая учительница, и танцы интересные) – считает ElCampion777;



