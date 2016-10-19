Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину кандидатуру министра спорта Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, а на должность министра спорта предложена кандидатура заместителя Мутко Павла Колобкова, сообщает "Р-Спорт".

В разговоре с Metro заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев заявил, что Виталий Мутко сделал для российского спорта больше положительного, чем отрицательного, а его назначение на пост вице-премьера выглядит логичным:

– После того, как президент России Владимир Путин сказал, что один вице-премьер вполне может курировать вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, мы сразу подумали о Виталии Мутко. Правда, в последнее время в его сторону летит много камней со стороны общественности и СМИ. Я считаю, что все это только из-за того, что наш народ привык к победам, но спорт – это ещё и поражения, которые нужно достойно принимать. За восемь лет на посту министра Виталий Мутко сделал гораздо больше положительного, чем отрицательного.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал Metro о задачах, которые стоят перед Виталием Мутко на новом посту:

– Всем понятно, что главная задача для Виталия Мутко и для нового министра спорта Павла Колобкова – поставить точку в допинговом скандале, который последний год будоражит нашу общественность. Пока мы не закроем этот вопрос, будет очень тяжело. Нужно закрыть его раз и навсегда, потому что он серьезно бьёт по престижу нашего спорта.