Вице-президент США Джо Байден рассказал журналистам о готовящейся кибератаке со стороны США по цифровым ресурсам России. По его словам, администрация Соединённых штатов ответит Москве в "нужное время" и с наибольшим эффектом, сообщает телеканал NBC. Столь резкая угроза была высказана в связи с тем, что власти страны считают, что за недавними кибератаками на ресурсы Демократической партии США стоит именно Кремль.

"Он (Путин) узнает об этом, и это будет в то время, которое мы выберем, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", — заявил Байден журналистке в ходе интервью телеканалу NBC.

При этом Байден прокомментировал информацию о том, что Россия подобными атаками якобы пытается вмешаться в ход президентской гонки в США. По мнению вице-президента, у российских властей нет возможности "коренным образом повлиять на (президентские) выборы" в США.

Отметим, что ранее обвинения в адрес России звучали из уст представителей спецслужб США. Они утверждали, что кибератаки осуществляются в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, которому якобы симпатизируют в Кремле. При этом американские спецслужбы отказываются предоставить какие-либо существенные доказательства в пользу этой теории. В тоже время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".