Веселый троллейбус, украшенный забавными рисунками и портретами, проедет по Петербургу в среду, 14 декабря, по маршруту №44. Он связывает несколько районов города. Разрисовали троллейбус в честь 95-летия Юрия Никулина.

Украсили борта рогатой машины легендарные сцены из любимых комедий, а также "портрет" знаменитого белого попугая, а также изображение цирка-шапито.

Работали над картинами художники и артисты - Дмитрий Шагин, Сергей Мигицко, Иван Краско, Андрей Ургант. Они лично приехали в депо троллейбусного парка №1, чтобы подготовить машину к необычному рейсу. А сам процесс раскраски превратился в импровизированный спектакль.



- Главный «митёк» Дмитрий Шагин изобразил знаменитую троицу из кинофильма «Операция Ы и другие приключения Шурика», распивающую кефир перед тем, как идти «на дело», - рассказали Metro в пресс-службе "Горэлектротранса", - Сергей Мигицко выбрал близкую ему самому и Петербургу морскую тематику, нарисовав белый пароходик. Иван Краско оставил на борту «Весёлого троллейбуса» посвящённую Юрию Никулину эпиграмму.

Пассажирам веселого "никулинского" троллейбуса 14 декабря скучать по дороге не придется. Компанию им составят актеры, которые примут участие в акции.

- Пассажиры смогут зарядиться хорошим настроением благодаря артистам театра «МимИГРАнты» и, конечно, вспомнить творчество Юрия Никулина, - рассказали организаторы акции.