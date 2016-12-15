Любящий порезвиться чёрный хохлатый павиан из индонезийского Национального парка в Тангкоко удивил британского фотографа-натуралиста Анупа Шаха умением позировать на камеру. Фотограф объяснил, что эти обезьяны привыкли к людям, поэтому ему удалось подобраться к ним очень близко.

— Я чувствовал связь с обезьянами, так как всеми нами двигало любопытство. Я очень доволен результатами съёмки, — сказал фотограф-натуралист Ануп Шах.

Эти макаки известны своей любовью к камерам. Одна из них в 2014 году даже спровоцировала оживлённую дискуссию. Обезьяна сделала селфи на камеру фотографа-натуралиста Дэвида Слейтера. Через некоторое время разразился спор на тему авторских прав на фото. Представители свободной энциклопедии Википедии отметили, что снимок не принадлежит никому, так как сделан животным.

Хохлатый павиан преимущественно обитает на северо-востоке индонезийского острова Сулавеси, а также на островах по соседству. Средняя продолжительность жизни животного — 20 лет.