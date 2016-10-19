Певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева продолжит бороться с ВИЧ. К счастью, сама Вера здорова, но проблема этого заболевания очень сильно её беспокоит. В ноябре 2014 года певица объявила, что стала Послом доброй воли ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии, чтобы привлечь внимание к эпидемии ВИЧ-инфекции.

С тех пор Вера встречалась с работниками здравоохранения, людьми, живущими с ВИЧ в разных странах региона. Всячески принимала участие в жизни женщин, детей и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, регулярно рассказывала об этой проблеме.

Теперь актриса и телеведущая заявляет о том, что и впредь продолжит заниматься этой работой.

Кстати, труды теледивы оценило и начальство. "Благодаря активной и искренней деятельности Веры в качестве Посла ЮНЭЙДС, в обществе начал исчезать страх обсуждения проблемы ВИЧ/СПИДа, тысячи людей последовали личному примеру Веры и сдали тест на ВИЧ, благодаря её поддержке многие из тех, кого затронула эта эпидемия, нашли в себе силы бороться и поверили в жизнь", - заявил региональный директор ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдана.

Вера Брежнева выступала и в ООН. На конференции "Каждая женщина, каждый ребенок" она обратилась к участникам с призывом активизировать работу для того, чтобы ни один ребенок не рождался с ВИЧ-инфекцией и барьеры, ограничивающие доступ женщин к основным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, были устранены.

"Я намерена и дальше использовать свою популярность во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии для того, чтобы менять отношение в обществе как к самой проблеме, так и к людям, которых она затронула. И я искренне надеюсь, что глобальная цель – прекратить эпидемию СПИДа, станет реальностью в нашем регионе", – сказала Брежнева.

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