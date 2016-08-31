Венецианский кинофестиваль-2016 стартует сегодня. Даты его проведения - 31 августа-10 сентября. На остров Лидо, где традиционно проходят кинопоказы и куда съезжаются знаменитости, уже все готово к началу кинофестиваля.

В этом году на кинофестиваль в Венецию ожидается прибытие звезд мировой величины: Эммы Стоун, Джима Керри, Жан-Пола Бельмондо, которому будет вручен почетный "Золотой лев Святого Марка" за вклад в кинематограф, и Киану Ривза, а также Натали Портман, Джуда Лоу и Дайаны Китон.

Конкурсная программа Венецианского кинофестиваля-2016:

В конкурсе участвует 20 картин - фильмы Вима Вендерса, Франсуа Озона, Эмира Кустурицы, Терренса Малика. Полный список опубликован на официальном сайте мероприятия.

Жюри кинофестиваля возглавит английский режиссер Сэм Мендес, снявший "Красоту по-американски" и две серии "бондиады". В этом году в судейской комиссии преобладают актрисы: Кьяра Мастроянни, Лори Андерсон, Нина Хосс, Джемма Артертон, а также китайская актриса и режиссер Чжао Вэй.

Открывает кинофестиваль лента американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-ла-лэнд" (La La Land). Это комедия об истории жанра американского мюзикла.

Новшества кинофестиваля в Венеции-2016:

Впервые на фестивале будут вручать две премии "Серебряный лев Святого Марка". Одна статуэтка - за лучшую режиссуру, другую приравняют к Гран-при жюри, которым ранее награждался второй лучший фильм конкурса по совокупности достоинств.

Россия на кинофестивале в Венеции-2016:

В этом году Россию на Венецианском кинофестивале вновь представляет режиссер Андрей Кончаловский.

Его новая картина "Рай" российско-германского производства рассказывает о Второй мировой войне на примере судеб отдельных людей, оказавшихся по разные стороны баррикад. Роли исполняют Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, немецкие и французские актеры. Сюжет фильма известен, включая драматический финал, но сюрпризом станет киноязык повествования.

Виктор Сухоруков рассказал о своём герое в фильме "Рай".

История кинофестиваля в Венеции:

Фестиваль - один из старейших в Европе. Он был основан в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. История кинофестиваля прерывалась дважды – в годы Второй мировой войны и в конце 1960-х годов. Сегодня Венецианский кинофестиваль фактически определяет моду на кино.

В главной конкурсной программе участвуют полнометражные художественные фильмы, никогда ранее не демонстрировавшиеся публике и не участвовавшие в других фестивалях. Их отбором занимается директор фестиваля и комиссия из пяти экспертов, а также группы иностранных консультантов. Список отобранных фильмов держится в строгом секрете до официального объявления.