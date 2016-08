Фильмы кинофестиваля в Венеции, участвующие в конкурсе:

"Рай" Андрея Кончаловского;

«Плохая партия» (The Bad Batch) американской кинематографистки Аны Лили Амирпур;

«Жизнь женщины» (Une Vie) французского режиссера Стефана Бризе;

«Ла Ла Ленд» (La LA Land) американца Дэмиена Чейзелла;

«Свет в океане» (The Light Between Oceans) американца Дерека Сиенфрэнса; «Уважаемый гражданин» (El Ciudadano Ilustre) - совместная работа аргентинцев Мариано Кона и Гастона Дюпра;

«Спира Мирабилис» (Spira Mirabilis) итальянцев Массимо Д'Анолфи и Мартины Паренти;

«Женщина, которая ушла» (Ang Babaeng Humayo) филиппинца Лава Диаса; «Неукротимый» (La Region Salvaje) мексиканца Амата Эскаланте;

«Ночные животные» (Nocturnal Animals) американца Тома Форда;

«Перо» (Piuma) итальянца Роана Джонсона;

«Сера» (Brimstone) голландца Мартина Кулховена;

«По Млечному пути» (Na Mlijecnom Putu) серба Эмира Кустурицы;

«Джеки» (Jackie) чилийца Пабло Ларраина;

«Покоритель времени» (Voyage of Time) американца Терренса Малика;

«Слепой Христос» (El Cristo Ciego) чилийца Кристофера Мюррея;

«Франц» (Frantz) француза Франсуа Озона;

«В эти дни» (Questi Giorni) итальянца Джузеппе Пиччиони;

«История твоей жизни» (Arrival) канадца Дени Вильнева

«Прекрасные дни Аранхуэса» (Les Beaux Jours d'Aranjuez) немца Вима Вендерса.