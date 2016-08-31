

Cтанция метро «Василеостровская», недавно открывшаяся после ремонта, cтала наиболее приспособленной для нужд незрячих и слабовидящих пассажиров в Петербурге. 31 августа метрополитен презентовал там объекты инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Для инвалидов по зрению у вестибюля метро соорудили специальную дорожку из тактильной плитки – это хороший опознавательный знак для пассажиров, использующих трость. Далее тактильная разметка идет через вестибюльные двери и помогает человеку попасть непосредственно к турникету.

– Сегодня люди с ограниченными возможностями могут беспрепятственно заходить в вестибюль – на пути их следования установлена вестибюльная дверь, которая открывается автоматически, – рассказал заместитель начальника службы тоннельных сооружений Илья Жолобов. – Все это сделано за счет средств метрополитена. Новые станции метро уже проектируются с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Новую систему оценили представители Городского центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению и остались довольны.

– Я часто передвигаюсь по городу самостоятельно и считаю метрополитен самым удобным видом общественного транспорта для незрячих пассажиров, – рассказала специалист центра Нина Кулакова. – После того как у края всех платформ появилась тактильная линия, мы получили возможность передвигаться вдоль нее без посторонней помощи. А теперь благодаря новой разметке станет передвигаться еще проще.

– Для нас очень важно, что перед ступеньками появилась тактильная разметка, которая означает «Внимание!» – человек заранее предупрежден о том, что впереди ступеньки, причем неважно, вниз они идут или вверх, – рассказала Ольга Кульчицкая. – Также появились элементы, предупреждающие об опасности – это значит, что впереди двери.

Постепенно к нуждам инвалидов по зрению будут приспосабливаться все станции метро. Тактильной плиткой также уже оборудованы станции «Выборгская» и «Черная Речка», платформа станции «Пионерская». Cейчас ведется работа по устройству тактильных дорожек на станциях «Новочеркасская», «Крестовский остров», «Проспект Просвещения» и «Елизаровская».