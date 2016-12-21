21 декабря в московском окружном военном суде Варвара Караулова, обвиняемая в желании присоединиться к террористам в Сирии, сказала последнее слово перед оглашением приговора.

– Я не собиралась туда и подготовки у меня никакой нет. Даже если бы я доехала... Осознала я всё после того, как нас остановили на границе, и я попала в миграционный центр. Всё это было ошибкой. Я Сама вернулась домой. Год провела в СИЗО... По крайней мере, жива и здорова. Всё равно у меня впереди вся жизнь.... Я хочу поблагодарить родителей и бога. Я понимаю, что они меня простили, потому что меня любят, какой бы я ни была. Я сама себя простить не могу. Это была глупейшая ошибка. Я думаю над этим поступком постоянно. Видимо, я до этого была слишком правильной, потому что детей обычно прорывает в 13-14 лет, а меня прорвало в 19. Сейчас это мой опыт. Такого опыта я никому не пожелаю.

В течение 10 минут, пока Варя произносила речь, она постоянно вытирала глаза и нос платком. Сегодня она была серьёзной и подавленной.

- Пребывая в депрессии, я почему то искала поддержку не у родных, а у абсолютно незнакомого человека. Но не как у человека из какой-то организации, а как у человека, которого любила. Я согласна, что любовь эта была больная. Это было похоже на алкоголизм. Я поняла, что с этим нужно бороться...

В зале суда на первом ряду сидели пожилые женщины. Они тоже плакали. Папа Вари Пётр Караулов старался держаться. Он, как всегда был с шарфом на шее, который связала ему Варя, сидя в СИЗО.

- Я не имела отношения к терактам. Трагедии произошли, когда я была уже в Лефортово: египетский самолет, теракты в Европе. Это делали трусы, у которых нет никаких ценностей. Это не имеет отношения к Исламу. Они им прикрываются. Я предполагаю, что миллионы мусульман по всему миру ненавидят их ещё больше других людей.

Журналистки, присутствующие в зале, стирали потёкшую на глазах тушь.

- Я надеюсь, что люди имеющие хоть какое-то отношение к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) и ещё не перешли "моральный Рубикон", одумаются, – говорила Варя. – За этот год у меня было много времени одуматься. Много всего было намешано. Я так зациклилась на себе и своих проблемах... Я очень хочу оставить всю эту историю в прошлом, чтобы меня не считали террористом. Это обидно. Я осознала свою глупость. Я действительно хочу жить, учиться, работать, помогать людям и, в идеале, своей стране России и людям во всём мире. В конце я хочу поблагодарить суд за внимательное отношение к делу.

Суд назначил оглашения приговора на 22 декабря 14 часов.

Адвокат Вари сказал, что не помогал ей в написании речи.

- Это была её речь, от первого слова до последнего. Я ей не помогал, - заявил он Metro.

Папа Вари уверен, что всё будет хорошо.

- Рано или поздно справедливость восторжествует, - сказал он, выходя из суда.

Двоюродная бабушка Вари, выйдя из суда, была очень растрогана.

- Я верю ей, это чувствовалось в её словах сегодня, в письмах, которыми мы с ней обменивались, - поделилась она с Metro.