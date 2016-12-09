Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад согласно которому шестерых российских спортсменов Паралимпийских игр 2014 года в Сочи обвинили в подделке анализов мочи. Как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на заявление канадского юриста Ричарда Макларена, речь идёт о шести чемпионах, заработавших свыше 20 наград.
 
"Пробы мочи шести победителей Паралимпиады, которые выиграли 21 медаль, были подделаны", — говорится в докладе.
 
Отметим, что это уже вторая часть доклада комиссии, посвящённая проблемам допинга в российском спорте. Помимо опубликованных 9 декабря документов, первая порция разоблачений была представлена ещё 18 июля. В результате всей этой информации олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийскую сборную России не пустили на состязания в полном составе.
 