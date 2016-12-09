Жильцы одного из домов на улице Ивана Черных в Кировском районе Петербурга (рядом с метро "Нарвская") продолжают свою борьбу с районной администрацией и ЖЭУ за элементарные блага человечества - душевую кабину. Дело в том, что в старом пятиэтажном доме, где находится коммунальная квартира, душ только на первом этаже на всю парадную. По словам жильцов санузел этот не пригоден для пользования. Единственное спасение - душевые кабины в общих коридорах. Они были установлены незаконно - их заставили...