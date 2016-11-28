Международный олимпийский комитет (МОК) планирует вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг российских паралимпийцев. Как сообщают "Известия", Международный паралимпийский комитет (МПК) отправил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах, однако некоторые пункты показались размытыми и чрезмерно жёсткими не только российской стороне, но и МОК. Теперь в организации хотят внести свою лепту переговоры, чтобы ускорить процесс восстановления членства ПКР в международной системе и обеспечить допуск россиян к Паралимпийским играм 2018 года.

По данным издания, подобную информацию подтвердил также вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы РФ Олег Смолин, который сообщил, что в МОК действительно не слишком довольны действиями МПК в отношении России.

Как отметил Metro президент Европейского союза Паратхэквондо Александр Шлычков, у МОК достаточно рычагов давления на МПК, поэтому есть реальная вероятность того, что ситуация может вскоре разрешиться.

–Вероятно, Международный олимпийский комитет (МОК) сможет повлиять на ход восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). МОК является главным спонсором Международного паралимпийского комитета, поэтому критерии для восстановления членства могут быть скорректированы. Сейчас руководство ПКР готово идти на диалог и сделать всё возможное для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх-2018 в Южной Корее, однако поставленные требования едва ли могут быть выполнены в полном объеме. К примеру, оформление допуска офицеров допинг-контроля по всей территории России, включая закрытые города, не входит в полномочия организации. Сегодня отношения двух паралимпийских организаций осложнились, поэтому решение МОК поможет наладить конструктивный диалог и увеличит шансы российской команды поехать на ближайшую Паралимпиаду, – заявил он.

Напомним, что МПК приостановил членство ПКР в международной системе и тем самым лишил Россию участия в Паралимпиаде-2016. Причиной произошедшего стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в России на государственном уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы.

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