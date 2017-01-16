Период после окончания новогодних праздников - один из наиболее тяжелых для состояния человека. Больше всего жалоб на плохое самочувствие поступает именно 16 января - самый грустный день в году. Такую теорию выдвинул британский психолог Клиф Арнал в 2005 году, обозначив дату как голубой понедельник. Удрученное состояние и упадок связаны не только с внутренними проблемами, но и с другими не менее значимыми неудобствами. Тоску вызывает большая растрата денег, а также заработная плата, которую еще придется подождать. Влияние оказывает и серость за окном, не вызывающая положительных эмоций.

Нынешний голубой понедельник, по мнению Арнала, превзошел остальные по своей силе. Психолог уточнил, что события на мировой политической арене, произошедшие в уже минувшем году, пошатнули землю под ногами людей, лишили их уверенности в завтрашнем дне. Наиболее важную роль Клиф Арнал отдает таким явлениям как Брексит (выход Великобритании из Евросоюза), а также избрание Дональда Трампа на должность президента США.

Помимо этих проблем удручает и уход из жизни знаменитостей мирового масштаба:

«Смерть многих знаменитостей, ушедших в 50 или 60 лет, вызывает у людей беспокойство, напоминая об их собственной смерти», - приводит слова Арнала The Telegraph.

Однако, психолог советует не впадать в уныние и противостоять тоске. Для этого стоит начать менять свою жизнь: бросить курить, сменить работу или даже начать худеть.

К борьбе с самым грустным днем подключилась известная британская писательница и телеведущая Кэрол Вордерман. Вместе с Хитроу Экспресс звезда поднимает настроение пассажирам, рассказывая, как сделать день ярче. Кроме того, в определенные часы пассажиры могут получить поездку абсолютно бесплатно. Акция получила название «Счастливый Хитроу Экспресс с Кэрол Вордерман».