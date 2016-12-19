В вагоне поезда Московского метрополитена неизвестный ранил мужчину в живот.
Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, инцидент случился на станции "Краснопресненская".
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 7.02 в вагоне электропоезда неизвестный нанёс удар в живот мужчине "неустановленным предметом".
Пострадавший с колото-резаным ранением передней брюшной стенки госпитализирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".