В северном полушарии ночь на 22 декабря – самя длинная в году, а сам день 22 декабря - самый короткий году. Наступает День зимнего солнцестояния 22 декабря 2015 года в 4.48 по Гринвичу. Световой день продлится на широте Петербурга всего 6 часов (в Москве - почти 7), сообщает Gismeteo. В текущих погодных условиях положение усугубляет еще и плотная облачность. В северной столице световой день будет предельно коротким - многие его просто не заметят. По астрономическим параметрам, 22 декабря...