Крупное ДТП произошло утром 22 ноября 2016 в Петербурге на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Около восьми утра столкнулись две иномарки - "Шкода" и "Киа". Есть пострадавшие. Подробности ДТП сообщили очевидцы аварии и спасатели.

- Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 22 ноября в 08.02, - сообщили в пресс-службе МЧС города, - На Комендантском проспекте у дома №42 произошло столкновение автомобиля марки "Шкода" и автомобиля марки "Киа". Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются.

По данным очевидцев, ДТП застопорило движение по Комендантскому проспекту - встали троллейбусы в сторону метро, пробка образовалась и по улице Шаврова - к Авиаконструкторов.

"Проехала там сегодня в 7.29, ребенка в сад везла, уже на обратном пути видела стоящие машины, скорой уже не было. "Киа" сильно пострадала", - сообщают очевидцы.