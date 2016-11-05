В столице Башкортостана следователи проводят проверку в связи с сообщениями о том, что якобы в Уфе дети сняли с живого щенка кожу.

В Интернете сейчас стал популярным запрос "в Уфе дети сняли с живого щенка кожу, видео", при этом никаких видеоматериалов по данному поводу на самом деле в Сети нет. Поводом для появления подобных запросов стала информация, размещённая в Интернете.

Как пишет ИА Стерлеград, 33-летний житель Уфы, в районе Колхозного рынка обнаружил около своего автомобиля истекающего кровью щенка. Спаситель маленького щенка уверяет, что нечеловеческий поступок совершили дети 12-13 лет.

"В результате мониторинга средств массовой информации выявлено, что на ряде новостных сайтов опубликована статья о жителе города Уфы, нашедшем щенка с резаной раной спины, – сообщает пресс-служба СК РФ по РБ. – Следственными органами ввиду большого общественного резонанса по данному факту инициирована доследственная проверка".

Предварительно установлено, что 33-летний житель города Уфы 30 октября отвёз щенка в ветеринарную клинику, где ему была оказана медицинская помощь. Щенок находится дома у спасителя, его жизни ничего не угрожает. Следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, лиц, жестоко поступивших с животным. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.