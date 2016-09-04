У берегов турецкой Антальи затонуло туристическое судно. Среди пострадавших оказалась одна россиянка, сообщает РИА со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

3 сентября туристическое судно "Kurt-C" отправилось из Антальи в однодневный круиз, но вскоре начался шторм, и капитан принял решение вернуться к берегу. В двух милях от суши судно начало заваливаться на бок и тонуть.

Команда корабля вовремя среагировала и успела раздать спасательные жилеты. Сообщение о бедствии было передано береговой охране.

Очевидцы сообщили, что судно перевернулось стремительно, и все пассажиры оказались в воде. Видео с места происшествие появилось в сети.

На место выдвинулись 90 спасателей, которые вытащили из моря 79 пассажиров и членов экипажа. 33 человека получили травмы, двое пропали без вести. Среди пострадавших числится одна гражданка России, но её жизни ничто не угрожает.