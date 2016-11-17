В американском штате Техас геологическая служба США (USGS) обнаружила масштабные запасы нефти и газа. По словам экспертов, в пермском бассейне нашли крупнейшие залежи ресурсов за всю историю Соединенных Штатов.

По предварительном оценкам ведомства, на обнаруженной территории в среднем 20 миллиардов баррелей нефти, 16 триллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей газового конденсата.

"Тот факт, что это крупнейшее месторождение нефти, которое мы когда либо видели, показывает, что даже в тех районах, которые произвели миллиарды баррелей нефти, есть еще потенциал для нахождения еще нескольких миллиардов", — цитирует слова координатора программы энергетических ресурсов USGS Уолтера Гидроша (Walter Guidroz) сайт геологической службы.

Отметим, что Bloomberg оценивает эти запасы в 900 млрд долларов.