В храмах Москвы собирают подписи за выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования.

– Эта акция идёт уже давно, и не только в Москве, – рассказал Metro замруководителя административного секретариата московской патриархии Михаил Кусков. – В Москве собрано около 300 тысяч подписей, а вместе с регионами – уже более полумиллиона.

По его словам, в большинстве случаев подписи собирают во время богослужений. Это происходит не в самих храмах – обычно рядом, в палатке.

– Люди ставят подписи, указывают свои данные, оставляют телефон, – говорит Кусков. – Мы им объясняем ситуацию, многие ведь не знают нюансов. Получается, мы все платим налоги, а потому являемся участниками убийств беззащитных детей. Это противоречит человеческому пониманию жизни, это чуждо нам, христианам. Женщины убивают плод, который только начинает зарождаться!

Как рассказал Кусков, в своё время проблему абортов обозначил святейший патриарх.

– Около двух лет назад святейший патриарх публично обозначил эту проблему – в контексте рождественских чтений он сказал, что аборты в стране узаконены ещё со времён Владимира Ленина, – отметил Кусков.

Акушер-гинеколог Юлия Кубицкая призналась, что не готова комментировать ситуацию с ОМС, но подчеркнула, что в современных условиях риск при аборте сведён для женщины к минимуму.

– Вопрос этот щекотливый – я человек верующий, и в то же время врач, – сказала Кубицкая. – Аборт – это личное, житейская ситуация. Для женщины аборт опасен, но она знает, что от него может быть бесплодие или смерть. Поэтому женщина подписывает специальные документы. Риск, конечно, есть, но в современных условиях он минимальный.