Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутат ЛДПР Ярослав Нилов отреагировал на проходящий в столице и регионах сбор подписей в пользу выведения абортов из обязательного медицинского страхования. Ранее замруководителя административного секретариата московской патриархии Михаил Кусков рассказал Metro, что в российских храмах сейчас активно собирают подписи в пользу вывода абортов из ОМС, причём в настоящий момент их собрано уже около полумиллиона.

– Такие предложения с выводом ОМС уже звучали ранее, – заявил Нилов Metro. – Даже подобный законопроект вносился. Такую позицию об абортах два года назад патриарх высказывал в Госдуме. Но мы, в ЛДПР, против того, чтобы выводить аборты из ОМС прямо сейчас!

Нилов объяснил, почему в настоящий момент это делать не стоит.

– Мы считаем, что в этом случае будет расширяться рынок криминальных абортов, – говорит депутат. – А кроме того, если государство не будет оплачивать проведение данной процедуры, то какой будет выход у женщины, которая хочет сделать аборт, но у неё, например, нет денег? Ей либо придётся покупать таблетки, либо обращаться к "серым" абортариям, которых, к сожалению, очень много, из-за чего реально в год совершается 4,5 млн абортов. Или такие женщины будут вынашивать ребёнка, а потом его бросят!

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Депутат Госдумы считает, что ситуацию с абортами можно разрешить другим путём:

– Мы ещё несколько лет назад предлагали женщине, которая хочет отказаться от ребёнка, не совершать аборт, а после родов отдать малыша в ясли, при этом ей бы компенсировали определённые расходы из госбюджета. Так мы сохранили бы жизнь, и решили бы демографическую проблему. Аборты в частных абортариях проводят с нарушениями, это приводит к бесплодию, к ряду заболеваний, а наш законопроект мог бы изменить ситуацию.