В четверг на станции метро "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии 78-летняя женщина упала на лестнице и получила травму.
– В 11.30 на маршевой лестнице станции метро "Полянка" 78-летняя москвичка упала по собственной неосторожности и получила травму – закрытый перелом плеча, – рассказал Metro руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
После того как женщина упала полицейские оперативно вызвали наряд медицинской помощи.
– В 12.00 женщину увезли в ГКБ №1, – отметил Алексей Мышляев.