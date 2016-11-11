20 ноября в библиотеке искусств имени Боголюбова отпразднуют Европейский день музыкальной терапии.

За месяц до события в библиотеку переехал Народный музей музыкальных инструментов, что стало одной из причин выбора именно этой площадки. В течение всего дня в стенах библиотеки пройдут мастер-классы с экспертами по музыкальной терапии.

В частности, пройдут мастер-классы по возможностям использования музыки в социокультурной реабилитации детей с нарушением речи от Дарьи Виноградовой и по методике ритмического развития в работе с координацией движений от Евгении Ланцберг.

Также будет организован круглый стол с ведущими специалистами, которые используют музыку в терапевтических целях. Так, среди приглашённых – директор центра "Турмалин" Анастасия Бельтюкова, эксперт фонда помощи людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями "Живи сейчас".

Один из организаторов празднования Дня музыкальной терапии в России Антон Черепанов рассказал Metro о практике музыкальной терапии.

– Например, в моей практике был случай с девушкой, которая была довольно застенчива и имела трудности в общении, пыталась найти себя, как это бывает у 17-летних, – говорит он. – Психологические методы в нашей работе, казалось, были безуспешны, до тех пор, пока она однажды не поделилась своей мечтой "научиться играть на барабанах".

Буквально за несколько занятий она освоила ударную установку, стала уверена в себе, открыта общению и творчеству, а через некоторое время даже поступила на факультет журналистики в университет. Музыка вызывает в душе самый быстрый отклик, и если бы мы в полной мере осознавали её благотворное воздействие на здоровье, обращались бы к ней более целенаправленно.