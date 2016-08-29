В Чикаго на 95-ом году жизни скончался последний из проживающих в США ветеранов Великой Отечественной войны Степан Борозенец. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.

В годы войны он был лётчиком-штурмовиком, совершил более 100 боевых вылетов на штурмовку военных объектов противника. Его штурмовик в боях уничтожил три танка, шесть паровозов, около 120 вагонов, девять складов с горючим и боеприпасами, 36 батарей зенитной и полевой артиллерии и 84 автомашины.

В августе 1945 года Степан Борозенец получил звание Героя Советского Союза.

После окончания войны Борозенец продолжил службу в ВС СССР, потом преподавал в военном авиационном училище Харькова, а в 1995 году отправился на лечение в Чикаго и остался там жить.

При этом, как сообщили в Ассоциации ветеранов стран бывшего СССР, Борозенцев оставался гражданином России.

Вечная память!