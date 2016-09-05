В США извинились за оскорбительный твит о не предоставленном Обаме в Китае трапе

Через некоторое время пост был удалён и вместо него появилось сообщение: "Ранее с этого аккаунта по ошибке была опубликована запись со ссылкой на статью, которая не отражает точку зрения РУМО. Приносим свои извинения".

Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) опубликовало в своём Twitter извинения за оскорбительный комментарий, связанный с тем, что китайцы не подали трап Обаме, когда тот прилетел на саммит G20. Ссылаясь на статью New York Times о холодном приеме главы США в КНР, представители управления написали на странице: "Высокий класс в Китае, как всегда".

Напомним, что когда президент США прибыл на саммит G20 в Китае, то с ним случился конфуз: китайцы не подали трап Обаме. Многие посчитали это крайне недружественным жестом, который имеет некий контекст. Поэтому многие стали задаваться вопросом о том, почему Обаме не подали трап в Китае.

Как позже удалось выяснить, причиной инцидента стало недопонимание и принципиальная позиция сотрудников Секретной службы США. В реальности главе Белого дома была предоставлена красная ковровая дорожка, ведущая к его личному лимузину, но воспользоваться ей не удалось.

"Китай предоставляет трап для всех прибывающих глав государств, но сторона США пожаловалась на то, что водитель не разговаривает по-английски и не может понять инструкции безопасности представителей США, поэтому Китай предложил отправить вместе с водителем переводчика, но США отклонили предложение. Также они настояли на том, что они не нуждаются в трапе, который предоставляет аэропорт", — сообщил чиновник из МИД Китая газете South China Morning Post.

Отметим, что это не единственное происшествие на саммите G20 в Китае. Куда более существенным инцидентом чем то, что Обаме не подали трап в аэропорту, стала перепалка китайских чиновников и представителей Белого дома по поводу журналистов. Встречающая с сторона пыталась заблокировать работу представителей СМИ, а на замечание американцев о том, что корреспонденты стоят под крылом "нашего самолета", китайский чиновник отрезал: "Это наша страна, наш аэропорт".