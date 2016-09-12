Сообщение о смерти Виктора Пелевина появилось в Facebook, посвященной творчеству известного писателя. В тексте говорится, что Виктор Олегович (без указания фамилии) скончался во время спиритического сеанса в Германии. Похороны якобы состоятся в городе Гельзенкирхен 13 сентября.

Официального подтверждения информации о смерти Пелевина нет. Многие поклонники творчества писателя сохраняют спокойствие и уверяют, что таким образом просто рекламируется новая книга Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».

Есть информация, что Пелевин сейчас находится не в Германии, а в другой стране, на выставке.

В комментариях к посту о смерти Пелевина в FB блогеры также высказывают мнение, что нет причин хоронить писателя в Германии, потому что его родственники живут в Москве.

Никаких заявлений представители писателя или он сам пока не сделали.