В четверг, 6 октября, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал указание о том, чтобы петербуржцы были обеспечены хлебом за счет продовольственных резервов. Каждый горожанин в случае войны получит 300 граммов хлеба в сутки в течении 20 дней.

В следующие три года объем неснижаемого и неприкосновенного запаса зерна - ржи и пшеницы, в Петербурге составит не менее 69,7 тысячи тонн. Он будет создан в целях обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга. Этого запаса, по мнению городских властей, должно хватить для обеспечения пятимиллионного Петербурга сроком в полтора месяца. Но гарантирует губернатор бесперебойное обеспечение горожан хлебом лишь на 20 дней. Подобная норма вводится впервые. В соответствии с подписанным Георгием Полтавченко законом, снижение достигнутого уровня обеспечения продовольственной безопасности не допускается. Накопление и хранение неприкосновенных запасов будет курировать ГУП «Продовольственный фонд», ведомство комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Обслуживание резервов зерна осуществляется на средства, поступающие из городской казны. В этом году планируется выделить 159,4 миллиона рублей. Храниться зерно будет на элеваторе ЗАО «Петербургзернопродукт», на углу Обводного канала и Глиняной улицы.

Во время блокады Ленинграда суточная норма хлеба до сентября 1941 года составляла 800 граммов на каждого горожанина. Потом нормы были снижены: рабочим и инженерно-техническим работникам выдавали 600 граммов, служащим - 400, детям и иждивенцам - 300. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года рабочие получали 250 граммов, всем остальным - по 125. Такое понижение нормы хлеба привело к резкому скачку смертности - только за декабрь 1941 года от голода умерли 50 тысяч человек. Тогда властям пришлось повысить нормы до 350 рабочим, 200 - всем остальным.